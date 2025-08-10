Rápido comenzaron las acciones del encuentro cuando apenas a los 2' del arranque, San Martín se ponía en ventaja a través de los pies de Emmanuel Apphelans que definió de gran manera luego de un pase en profundidad de Joel Salazar. Pocos minutos pasaron para que luego el propio Salazar sea quien convierta el segundo tanto para el "León Serrano" luego de una muy buena jugada colectiva que comenzó desde su propia área.

En este arranque tan vertiginoso del encuentro, también llegó el descuento por parte de Colonias y Cerros. Nelson Loiza conectó de cabeza un buen envío desde el corner y marcó el descuento. Desde ese momento, el partido entró en una meseta de fricción, juego brusco y desaforadas protestas hacia el árbitro Luis Frías que llevaron a que los primeros 45´ terminaran sin mayores sobresaltos futbolísticos.

Al inicio de la segunda parte del encuentro, nuevamente los dirigidos por Juan Carlos Herrera golpearon primero. En un contraataque muy bien dirigido por Appelhans y luego de una gran atajada del arquero Tricolor, Lisandro Colo llegó al área, capturó el rebote y amplió la ventaja.

A partir de allí, todo se hizo cuesta arriba para Colonias y Cerros quienes insinuaron intentos de remontada a través de diversas pelotas paradas que no llegaron a destino. Con el correr de los minutos, el cansancio fue notorio y la superioridad física de San Martín marcó diferencia.

Alrededor de los 25' del complemento, una nueva gran jugada de Appelhans derivó en un centro al segundo palo, y quien apareció libre en esta ocasión fue Marcos Cortés, uno de los refuerzos de San Martín.

Sobre el final del partido, Colonias y Cerros sufrió la expulsión de su marcador central, Agustín Roldán.

Otros resultados de la jornada:

Loma Negra 0-2 Racing

Embajadores 2-1 El Fortín

Sierra Chica 0-0 Hinojo

Recalde 0-2 Espigas

Municipales 1-1 Ferro

Síntesis del partido:

Resultado: San Martín 4-1 Colonias y Cerros

Goles: Appelhans, Salazar, Colo, Cortés (SM). Loiza (CyC)

Amonestados: Pois, Salazar, Domínguez (SM)

Expulsado: Roldán (CyC)

Sub 21: Colonias y Cerros 2-1 San Martín