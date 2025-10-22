Santiago Izaguirre, uno de los grandes referentes que tiene Racing en este Regional Amateur, dialogó en el campo de juego con la transmisión de LU32, una vez finalizada la goleada en el clásico ante Estudiantes, y se mostró muy contento por haber conseguido los primeros tres puntos del certamen.

“Estoy muy contento por haber conseguido el triunfo, aunque esto recién comienza. Hay que estar tranquilos. Creo que hoy hicimos las cosas muy bien”, detalló el “Colo”. A su vez, expresó: “Tuvimos más chances de gol, estuvimos un poco erráticos, pero son cosas a mejorar con el correr de los partidos. Y a nivel personal, contento por poder anotar un nuevo gol con esta camiseta”, determinó el volante "chaira".

El próximo 2 de noviembre, el conjunto de Roberto Tucker deberá viajar a 25 de Mayo para enfrentar a Sportivo, que en la primera fecha perdió 3 a 0 ante Argentinos, de la misma ciudad.