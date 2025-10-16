El taekwondo olavarriense logró un título más que importante el pasado fin de semana. Se trata de Saúl Luján Martell, quien se consagró campeón mundial en la categoría Lucha. Este miércoles, charló con “60 Minutos” y expresó su felicidad por haber obtenido un logro de tan magnitud.

En comunicación telefónica con LU32, manifestó: “El objetivo era ser campeón mundial y lo conseguí. Me puse eso en la cabeza y no me despegué de esa ilusión. Trabajé muchísimo para poder llegar de la mejor forma posible”, determinó.

A su vez, el deportista contó detalles de cómo es cada entrenamiento, cómo se prepara para afrontar estos desafíos y comentó acerca de los próximos objetivos que tiene, a nivel personal y deportivo.