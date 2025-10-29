Se cerró la undécima fecha con triunfos de Racing y Municipales

El martes finalizó la fecha nº11 del Torneo de Primera División de la Liga de Fútbol de Olavarría, que lleva el nombre de José Antonio “Tito” Alonso. La jornada concluyó con la goleada de Racing, en el Buglione Martinense y en la previa de su segundo encuentro por el Regional Federal Amateur del próximo domingo: 4 a 0 ante Espigas. A su vez, en el Enrique de la Quintana, Recalde cayó 2 a 0 ante Municipales. Con estos resultados, Ferro quedó como líder del campeonato, al haber conseguido los tres puntos por la sanción a San Martín de Sierras Bayas, por no haberse presentado a enfrentarlo en la fecha anterior.

En el Parque Olavarría, Racing le ganó 4 a 0 a Espigas, con goles de Agustín Teixeira, Uriel Mormando, Diego Garabento y Fermín Kolman. Por su parte, en Hinojo, Municipales triunfó por 2 a 0 ante Recalde. Los goles del conjunto de José Luis Prevetera los anotaron Franco Janson y Diego del Castillo.

Con estos resultados y con el triunfo del lunes, Ferro es el único líder del campeonato con 25 unidades. Estudiantes lo sigue con 22. Embajadores está tercero con 20 puntos. Municipales y Racing 19; Loma Negra 17; Espigas 12. Recalde y El Fortín 10; Sierra Chica y San Martín 9; Hinojo 7 y Colonia y Cerros 1.