Desde las 09:00 de este viernes, el equipo argentino de Copa Davis buscará el triunfo en Groningen. El duelo corresponde a la segunda ronda de los Qualifiers de la Copa Davis 2025.

El equipo convocado por el capitán Javier Frana está integrado por Francisco Cerúndolo y Tomás Etcheverry como singlistas y Andrés Molteni y Horacio Zeballos en la modalidad de dobles. Francisco Comesaña fue el otro convocado para el seleccionado nacional, pero no disputará partidos.

El sorteo determinó que quien abrirá la jornada será Tomás Etcheverry, quien se medirá ante Jesper de Jong. A continuación, Francisco Cerúndolo se enfrentará a Botic van de Zandschulp.

El sábado, también desde las 09:00, se disputará el partido de dobles entre Horacio Zeballos y Andrés Molteni ante la dupla conformada por Sander Arends y Sem Verbeek.

En caso de que al culminar el dobles la serie no esté definida, se jugará un duelo entre Cerúndolo y de Jong. Y, de ser necesario un quinto y definitorio partido, se verán las caras Etcheverry y van de Zandschulp.

Todos los encuentros se jugarán en el Martiniplaza de Groningen, Países Bajos.