Se cumplen 20 años desde que el Flaco Traverso dijo chau al automovilismo, en Olavarría
Eduardo Gallo, del equipo 1160 Competición, presente ese 8 de agosto del 2005 en el Autódromo Hermanos Emiliozzi, recordó el momento. Dijo que esa mañana de domingo 'El Flaco' ( tras haber corrido la clasificación el día anterior y a poco de largar la serie) simplemente dijo que no quería correr más y al día siguiente anunció su retiro de la competencia y nunca más volvió.
Gallo recordó la particularidad personalidad de Traverso, todas las enseñanzas que dejó y las innumerables anécdotas.