Se desarrolló este fin de semana la tercera edición de la Copa Ciudad de Olavarría

El sábado se llevó a cabo la tercera edición de la Copa Ciudad de Olavarría de Taekwondo, que tuvo lugar en el CEMO, con 120 participantes y cerca de cuatrocientas personas que visitaron el evento. Llegaron deportistas de Buenos Aires, Tandil, San Miguel, Lobos, Necochea, Mar del Plata y Azul.

En cuanto al certamen, los ganadores de los Grand Champions fueron: en danes: Octavio Casas (Chaiu Do Kwan), Francisco Soria (Asoc. Unión Marcial), Mabel Corvalán (Kwan Chuan Fa). En kyu B: Silvio Salías (Steel Warriors) y en kyu A: Thiago Álvarez (Steel Warriors), Fiorella Ruschetti (Steel Warriors).

Por su parte, la copa por mayor cantidad de alumnos fue para la escuela 1er Round de Necochea, mientras que la copa por mayor cantidad de puntos fue para el Instituto Argentino Tang Soo Do, de Mar del Plata. A su vez, en combate por equipo participaron Steel Warriors contra Chaiu Do Kwan + Kwan Chuan Fa, donde Steel Warriors fue el ganador en un ajustado resultado. En tanto, en ring, la pelea de fondo amateur por cinturón más bolsa en efectivo tuvo a Jonatan Ibauza, de 1er Round de Necochea, contra Aquiles Rossi, de Pitbull de Tandil, siendo ganador el de Necochea.

Para culminar el evento, el maestro Marcelo Lomez, de la Asociación Unión Marcial, otorgó a Lucas De Rosa, como representante de la escuela Steel Warriors, el certificado de afiliación a dicha asociación.