Se desarrolló la 6.ª edición del Tour Olavarría con más de 300 participantes

Durante el mediodía dominguero, en Sierras Bayas, se llevó adelante la sexta edición del Tour Olavarría con gran afluencia de participantes y con un circuito especial para la disciplina entre las sierras. Hubo competidores de toda la región y del conurbano bonaerense, lo que generó un gran movimiento turístico durante el fin de semana en la ciudad.

En cuanto a las posiciones, el mejor fue el bolivarense Aquiles Carballo Maxwell, categoría “Caballeros Promo A”, con un tiempo de 1:13:52, sacándole casi dos minutos al segundo, que fue Dante Matrangolo, de la ciudad de La Plata, con un tiempo de 1:15:30. El tercer lugar fue para el olavarriense Diego Sebastián Aguer, parando el reloj en 1:16:58.

Por el lado de las damas, Victoria Arieu, de Tandil, fue la mejor ubicada con 1:25:10, representante de la categoría “Damas Pro B”. En segundo lugar llegó Julia Mieri, de Olavarría, con un tiempo de 1:30:22, quedando en tercer lugar Itatí Blanco, finalizando el recorrido en 1:30:22.

Hubo gran concurrencia de competidores, alcanzando los 400, quienes pudieron disfrutar no solo del fin de semana y de la ciudad, sino también del hermoso recorrido que eligió “Planet Bike”, que se encargó de la organización en conjunto con la Municipalidad de Olavarría, a cargo de la Subsecretaría de Deportes, y que contó con la presencia de Juan Pablo Arouxet.

Corredores de Tandil, Bolívar, Azul, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Pellegrini, San Clemente, Berazategui, Chivilcoy, Florencio Varela, Chascomús, Junín, La Plata, Necochea, Mar del Plata y, por supuesto, de la ciudad y localidades estuvieron presentes.