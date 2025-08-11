La segunda jornada del Torneo "Tito Alonso" ya es historia y a continuación repasamos los resultados de la misma:

Recalde 0 - 2 Espigas (Matias Mónaco y Lautaro Marin)

Embajadores 2 (Marcos Bonavetti y Federico Sacher) - 1 El Fortin (Tomás López)

Sierra Chica 0 - 0 Hinojo

San Martin 4 (Emmanuel Appelhans, Joel Zalazar, Lisandro Colo, Marcos Cortés) - 1 Colonias y Cerros (Nelson Loiza)

Municipales 1 (Diego Del Castillo) - 1 Estudiantes (Franco Peralta)

Loma Negra 0 - 2 Racing (Matias Ordozgoiti y Uriel Mormando)

Tabla de Posiciones: Espigas 6; San Martin y Embajadores 4; Ferro, El Fortín, Racing y Loma Negra 3; Estudiantes e Hinojo 2; Sierra Chica y Municipales 1; Colonias y Cerros y Recalde 0.

Foto: Amparo Lamique

B.T