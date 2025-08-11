Se disputó la segunda fecha del Torneo "Tito Alonso": Espigas es el único puntero
Este fin de semana se desarrolló la segunda fecha de la Liga de Fútbol de Olavarría en Primera División y en Reserva, dónde el conjunto de la localidad es el único equipo que ganó los dos encuentros que disputó. El Clásico entre Sierra Chica e Hinojo terminó en parda. Además, ganaron Racing, San Martín y Embajadores.
La segunda jornada del Torneo "Tito Alonso" ya es historia y a continuación repasamos los resultados de la misma:
Recalde 0 - 2 Espigas (Matias Mónaco y Lautaro Marin)
Embajadores 2 (Marcos Bonavetti y Federico Sacher) - 1 El Fortin (Tomás López)
Sierra Chica 0 - 0 Hinojo
San Martin 4 (Emmanuel Appelhans, Joel Zalazar, Lisandro Colo, Marcos Cortés) - 1 Colonias y Cerros (Nelson Loiza)
Municipales 1 (Diego Del Castillo) - 1 Estudiantes (Franco Peralta)
Loma Negra 0 - 2 Racing (Matias Ordozgoiti y Uriel Mormando)
Tabla de Posiciones: Espigas 6; San Martin y Embajadores 4; Ferro, El Fortín, Racing y Loma Negra 3; Estudiantes e Hinojo 2; Sierra Chica y Municipales 1; Colonias y Cerros y Recalde 0.
Foto: Amparo Lamique
B.T