La octava fecha del torneo de Primera División Masculina de la Asociación de Básquetbol de Olavarría se llevará a cabo completamente esta noche. Serán cuatro partidos, en los cuales Ferro quedará libre, y con encuentros de suma importancia para acercarse a Independiente de Tandil, que es el puntero del Clausura.

El partido trascendental de la noche, por la importancia en la suma de puntos, se dará en el gimnasio del colegio Cervantes en Bolívar. Allí, Sport Club Trinitarios, con la necesidad de seguir sumando, recibe a Independiente de Tandil, el puntero del Torneo Clausura y último campeón. Este encuentro será a las 21 hs. Luego, al mismo horario, pero en Sierras Bayas, San Martín recibe a Chacarita de Azul, en un cotejo entre equipos necesitados.

En el gimnasio “Juan Manolio”, Pueblo Nuevo recibe a Racing desde las 21:15 hs, en un duelo atractivo. A su vez, quince minutos más tarde, en el gimnasio “Amadeo Bellingeri”, El Fortín se cruzará con Estudiantes para cerrar la jornada a puro básquet.

La tabla de posiciones es la siguiente: Independiente 12; Racing (O) y El Fortín 11; Sport Club Trinitarios 10; Pueblo Nuevo 9; Estudiantes y Ferro 8; Chacarita y San Martín 6.