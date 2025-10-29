Este próximo sábado 1.º de noviembre, a partir de las 15:00, se llevará adelante la decimonovena edición de la Correcaminata de la Residencia Universitaria de la Facultad de Ingeniería. El evento está abierto a deportistas de la ciudad y la región, familiares, amigos y a la comunidad universitaria. Habrá una prueba atlética competitiva de 5 km en el sector de la Residencia misma, ubicada en Pueyrredón y Circunvalación; a priori, habrá una caminata recreativa en una zona cercana para la familia. Este evento se realizará en el marco de los 40 años de la Residencia Universitaria.

Como todos los años, la competencia contará con la fiscalización del Círculo de Atletas Veteranos de Olavarría (CAVO). La inscripción para participar ya se encuentra abierta a través del sitio: bit.ly/CorrecaminataFIO2025.

Entre todos los participantes inscriptos se sorteará una bicicleta, gentileza de la Fundación de Ingeniería para la Innovación.