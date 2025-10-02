Se realizó el torneo Arena Champion en Buenos Aires

El pasado domingo 28 se realizó el mencionado evento en las instalaciones del Microestadio San José Maristas de Morón, donde se reunieron más de 500 competidores de distintos lugares de nuestro país. Organizado por el maestro Juan Lasso, fiscalizado por el gran maestro Armando Villegas y con la presencia del director de F.E.T.R.A. (Federación de Taekwondo de la República Argentina), gran maestro Omar Merodio.

La delegación de nuestra ciudad, que dirige el maestro Andrés Carosella, regresó con un buen número de medallas.

La asistencia de coach fue ejercida por Macarena Carosella, Enrique Oliva, Matías Moretti y Andrés Carosella.

Los puestos obtenidos son los siguientes:

Categoría cinturón negro femenino juvenil 16-17 años: Macarena Carosella, 1.º puesto en lucha.

Categoría azul-rojo juvenil masculino 16-17 años: Luciano Chiarenza, 2.º puesto en lucha.

Azul-rojo juvenil 14-15 años: Bruno Romanelli, 2.º puesto en lucha.

Azul-rojo señor masculino: José Vivas, 2.º puesto en forma.

Amarillo-verde adulto masculino: David Lete, 1.º puesto en lucha.

Amarillo-verde juvenil femenino: Agostina Pérez, 1.º puesto en lucha; Trinidad Espaldet, 2.º puesto en lucha.

Amarillo-verde 10-11 años: Donato Torres, 3.º puesto en lucha.

Blanco-punta amarilla 10-11 años: Francesco Inostroza, 1.º puesto en lucha y 2.º en forma.

Blanco-punta amarilla 8-9 años: Eloy González, 1.º puesto en lucha y 3.º en forma.

Categoría hasta 7 años circuito: Dante Esquivel, medalla al mérito y destreza.

Y cabe destacar la buena actuación de Enrique Oliva, Alexis Pedersen, Natalia Roldán y Valentín Oliva.