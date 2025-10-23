Sebastián Masson, pivot de Estudiantes, dialogó en LU32 con el equipo deportivo de “60 Minutos”, en la previa del enfrentamiento ante Racing, en una nueva edición del “clásico de Olavarría”. El conjunto de Mauricio Beltramella necesita la victoria para seguir teniendo aspiraciones de cara a la clasificación a la Liga Federal.

“Es el clásico, por ende se juega con todo lo que se pueda. Se juega pensando en el rival, en lo que uno pueda brindar como jugador, y la gran clave del partido está en la defensa. Hay que defender bien para luego poder aspirar a buenos ataques. Racing tiene jugadores importantes que, con sus individualidades, hacen la diferencia con el resto. Intentaremos contrarrestar eso para poder quedarnos con los dos puntos”, determinó Masson.

El viernes, desde las 21:15 hs y en el Maxigimnasio de Estudiantes, el “bata” y el “chaira” se cruzan por una nueva fecha del Pre-Federal de básquetbol. Racing, con una victoria, prácticamente se clasificaría a la Liga Federal. En cambio, un triunfo del local lo llevaría hasta la cima de la tabla de posiciones junto a los punteros.