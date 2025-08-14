Sebastián Mazzoleni charló en exclusiva con Braian Tiseira en "60 Minutos" una vez llegado a la ciudad de La Plata, dónde el seleccionado de la ABO participará del Provincial U13 masculino. Se manifestó acerca del trabajo diario realizado por el plantel para llegar en óptimas condiciones a este certamen y la posibilidad de disfrutar de unos días en la ciudad de las diagonales.

En cuanto a los chicos, expresó que: "Hicieron un zonal muy bueno, el objetivo era clasificar al Pronvincial, asi que ahora disfrutaremos de este torneo e intentaremos clasificar a las semifinales. Ganando un partido ya nos clasificamos, no conocemos a Mar del Plata, Bahía siempre es un equipo complicado", esbozó. A su vez, sumó que: "La zona más complicada parece ser la nuestra, pero los chicos han entrenado mucho, están felices y veremos cómo se va dando todo", contó.

B.T