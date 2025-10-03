Sorpresas en la lista de Scaloni: Lautaro Rivero y Facundo Cambeses entre los citados

ESPN - Concluidas las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial de 2026, al que llegará como campeón defensor, el equipo de Lionel Scaloni afrontará dos amistosos en la Fecha FIFA de octubre: el viernes 10 contra la Vinointo en Miami y el lunes 13 frente al seleccionado boricua en Chicago.

Y a una semana del primero de los dos amistosos, la Albiceleste publicó su nómina de 28 futbolistas, con algunas novedades del medio local: Lautaro Rivero, joven zaguero de River que viene rindiendo de gran manera -suma 9 partidos con la banda roja-, y Facundo Cambeses, arquero de Racing -tiene experiencia en la Sub 23-, forman parte de la lista.

Los campeones del mundo Leando Paredes, de Boca, y Gonzalo Montiel y Marcos Acuña, de River, son los otros representantes del fútbol argentino.

Además, Aníbal Moreno, una fija en el Palmeiras que eliminó justamente al Millonario de la Libertadores, tendrá su primera vez en la Selección mayor. Del Verdao también vuelve a decir presente el Flaco López, una de las figuras del fútbol brasileño y continental.

En la convocatoria, que incluye figuras mundiales como Lionel Messi, Julián Álvarez, Franco Mastantuono, Lautaro Martínez y Dibu Martínez, también figura Marcos Senesi, de Bournemouth, quien no venía siendo llamado por Scaloni (en su puesto están lesionados Licha Martínez, Facundo Medina, Nehuén Pérez y Juan Foyth).

Otros futbolistas que son baja por lesión son Exequiel Palacios, quien este viernes renovó su contrato con Bayer Leverkusen, y Paulo Dybala, finalizando su recuperación en Roma. Matías Soulé, Valentín Barco, Claudio Echeverri, Enzo Barrenechea, Emiliano Buendía, Valentín Carboni, Taty Castellanos, Alan Varela y Julio Soler (está jugando el Mundial Sub 20) también quedaron fuera de la lista.