El directivo pasó por los estudios de nuestra emisora y analizó el presente de la institución y los trabajos que se están llevando adelante, desde la campaña de socios como también las diferentes tareas en el escenario.

“Hoy las finanzas y los gastos del club están solucionados, hay un compromiso de parte mía y de Mai Bocagni, que si en algún momento falta dinero nos vamos a hacer cargo personalmente haciendo una donación. De ninguna manera vamos a endeudar al AMCO, no va a pasar”, comenzó diciendo Spinella.

El principal objetivo es sumar socios y suscriptores, esa es la tarea que se han propuesto en esta primera etapa, para sentar las bases del club, “Nuestro mayor esfuerzo es hacerle entender a la sociedad que somos un club como cualquier otro, y sin socios no puede funcionar, ese es el desafío”, agregó.

A medida que se sumen socios y suscriptores posibilitarán que las categorías puedan retornar al autódromo, “Cuando lleguemos a los 500, todas las categorías zonales correrán gratis, al llegar a mil traeremos el Turismo Pista, con 2500 el Turismo Nacional y al llegar a 5000 el TC. Todos tenemos que hacer el esfuerzo”, aseveró.

Por otra parte, confirmó que mañana se reunirá con Hugo Mazzacane, “Mañana viajaremos al autódromo para reunirnos con Hugo, voy con la idea de que vamos a llegar a 5000 socios, si todos aportamos y ponemos nuestro granito de arena será posible”, manifestó Spinella.