La selección dirigida por Dardo Seibel empató en un entretenido encuentro, por 2 a 2, ante el seleccionado tandilense. Siempre corrió de atrás en el marcador, pero nunca se dio por vencido; es por eso que, sobre el final del encuentro, empardó las acciones. Natanael Defos y Ayrton Benítez marcaron los goles del conjunto local que le dan la esperanza de clasificarse a la vuelta.

El cotejo comenzó quince minutos más tarde, estando ya los jugadores de ambos equipos y la terna arbitral dentro del terreno de juego, debido a que faltaba un efectivo policial de los dos que son obligatorios en este certamen.

Luego de varias llegadas de ambos equipos, Juan Martín Grassi, sobre el final de la primera parte, le daba el triunfo parcial al conjunto de Tandil, marcando el tanto a los 32 minutos.

El segundo tiempo comenzó prácticamente con el gol del empate. Los chicos de Seibel sacaron del medio, atacaron rápidamente y allí llegó el gol de Defos, para estampar el 1 a 1 transitorio. Aunque, minutos más tarde, precisamente a los 24 del complemento, una jugada extraordinaria de contraataque generó que Curutchet quedara mano a mano con el arquero olavarriense y pusiera arriba nuevamente a Tandil en el tanteador.

Todo era fricción y quejas de ambos lados. Eso llevó al árbitro Facundo Abel, de la Liga de Bolívar, a mostrar algunas tarjetas amarillas, tanto del lado local como del lado visitante. Más allá de eso, buena labor del colegiado bolivarense en la tarde del Ricardo Sánchez.

La preocupación en el plantel de Seibel se dio cuando faltaban cinco minutos para cumplirse el tiempo de juego, cuando el arquero Villamarín sacó desde abajo y quedó tendido en el césped, con un fuerte dolor en su pierna derecha. Pidió el cambio inmediatamente y tendremos que esperar los estudios de rigor para saber el grado de la lesión.

Sobre el final, cuando transcurría el tiempo adicionado (se iban a jugar cinco minutos más después de los setenta, según lo dictaminó Abel), una pelota parada en ataque para Olavarría generó un error de cálculo en el arquero visitante, lo que hizo que dejara el rebote a merced de Ayrton Benítez. Él no dudó y puso el 2 a 2 definitivo.

La vuelta será el próximo miércoles, en el estadio General San Martín de Tandil, la casa del seleccionado serrano.

Formación de Olavarría: Máximo Villamarín (Benjamín Herrera); Luca Visconti, Agustín Vitale; Tiziano Nicolosi (Santino Álvarez), Natanael Defos, Patricio Ducca, Tiziano Salazar (Manuel Brun), Lionel Martín (Joaquín Ramírez), Francisco Arroquy, Tiziano Padín, Ian Van Dik (Ayrton Benítez). DT: Dardo Seibel.

Formación de Tandil: Sequeira; Girollet R., Romeo, Croci (Meilán), Rodríguez, Irurzun, Grassi, Curutchet, Riva (Serra), Gómez (Salinas), Girollet N. DT: Darío Dorta.

Goles: Natanael Defos y Ayrton Benítez (LFO); Juan Martín Grassi y Tomás Curutchet (TAN).

Amonestados: Nicolosi, Van Dik, Álvarez, Ducca, Visconti, Padín (LFO); Curutchet, Riva (TAN).

Árbitros: Facundo Abel, Braian Aguilar y Juan Distel (Liga de Bolívar).

Estadio: Ricardo Sánchez (Club El Fortín).