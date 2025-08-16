Las jornadas, de carácter intensivo, incluyeron la práctica de katas (secuencias de movimientos preestablecidos) y kihon kumite (combate básico), profundizando en sus aplicaciones defensivas.

El seminario fue conducido por el reconocido Sensei Oscar Carbajal, actual Director Regional de la Escuela de Karate Do Shotokan JKA de Tandil, quien también estuvo a cargo de un curso de arbitraje y una capacitación para instructores.

Además, los asistentes participaron en una charla de Psicología en el Deporte dictada por la Lic. María Helbling, un espacio donde se abordaron temas sobre cómo el cerebro y las emociones influyen en los entrenamientos y competencias.

La delegación de Olavarría, encabezada por los Sensei Fabio González y Hugo Gauna, estuvo integrada por Lautaro Pichinelli, Cristian Castro y otros alumnos de la Escuela. En el evento también participaron miembros de la Selección Argentina y Provincial de Karate, lo que enriqueció la experiencia.

El seminario concluyó el domingo con la entrega de certificados, dejando a los participantes con una valiosa experiencia para su formación en la disciplina.

