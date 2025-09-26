Por segundo año consecutivo, desde la sede del Club Gimnasia y Esgrima de Tandil y con un recorrido turístico e innovador, se desarrollará la prueba pedestre denominada “El Desafío del Lobo”. Será una prueba atlética de 11 kilómetros competitiva, mientras que habrá otra de 4 km participativa. Para dar más detalles de la inscripción y del recorrido mismo de la carrera, dialogó con LU32 Ignacio Vaninet, uno de los organizadores del evento y encargado de la parte comunicativa.

En cuanto al desafío, Vaninet expresó: “Es un evento que dejó muy buenas sensaciones el año pasado, siendo su primera vez. Y el hecho de que sea la prueba atlética previa a la Tandilia la hace más importante aún”, comunicó. Y, a su vez, determinó: “La inscripción empezó hace un mes, porque entendemos que tenemos varios atletas que quieren correrla. También lo hacemos de esa forma porque al entregar remeras creemos conveniente que los atletas pasen con tiempo sus talles y de esa forma la empresa que las hace pueda tenerlas con el tiempo determinado”, concluyó.

Por último, con respecto al recorrido, dijo lo siguiente: “Es un recorrido 100% asfaltado, donde los corredores van a tener la exigencia de las calles en subida y bajada, pasando por lugares turísticos de Tandil. Es la fecha del Día de la Madre; por ende, será una prueba plagada por la familia, donde la idea es que la familia acompañe el momento de los atletas”, determinó Vaninet.

En cuanto a la información específica del evento y todo lo que debes saber de la prueba atlética, a continuación compartimos lo siguiente:

CRONOGRAMA

Sábado 18/10: De 14:00 a 19:30 hs: Acreditación y entrega de kit en la sede del club.

Lugar: Club Gimnasia - Sarmiento 139 - Tandil

Largada: Domingo 8:00 hs - Sede Club Gimnasia

* Medalla finisher para todos los que completen el recorrido.

* Kit con regalos de los auspiciantes.

* Remera del evento.

* Clasificación por chip (Ok eventos).

* Premiación a los tres primeros de la general 11k (quedan excluidos de la premiación por categoría).

* Premiación para los tres primeros por categoría en 11k.

* Premiación con indumentaria a los 5 primeros generales damas y caballeros caminantes 4k.

* Sorteos de productos de los auspiciantes.

* Puestos de hidratación.

* Frutas.

* Seguro para el competidor.

* Asistencia de ambulancia en el lugar.

* Evento autorizado por la Municipalidad de Tandil.

PREMIACIÓN

- Efectivo del primero al tercero general caballeros-damas (quedan excluidos de la premiación por categoría).

- Indumentaria del primero al tercero de cada categoría.

- Medallas para todos los que completen el recorrido.

VALORES DE INSCRIPCIÓN

11k

Durante agosto y septiembre: $35.000 por competidor.

Durante el mes de octubre hasta el día de la competencia: $40.000 por competidor.

4k

Durante agosto y septiembre: $25.000 por competidor.

Durante el mes de octubre hasta el día de la competencia: $30.000 por competidor.

METODOLOGÍA DE INSCRIPCIÓN

MODO PRESENCIAL

Se pueden acercar al local ZYCO Tandil en calle 14 de Julio 927, de lunes a viernes de 8:30 a 12:30 y de 16:00 a 20:00 hs.

Y los días sábados de 9:00 a 13:00 y de 16:00 a 20:00 hs.

MODO ONLINE

Datos para transferencia o depósito:

CBU: 0140339601630205100994

Alias CBU: LOBO.TANDIL

Integrante: CLUB ATLÉTICO GIMNASIA

CUIL/CUIT: 30-66725299-3

Integrante: HECTOR JOSE CREPARULA

CUIL/CUIT: 20-25224128-1

Integrante: ARISTIDES ALFREDO AMÉNDOLA

CUIL/CUIT: 20-23457355-2

Tipo: Cuenta Corriente

Banco de la Provincia de Buenos Aires

Categorías 11k

A - Hasta 19 años

B - 20 a 29 años

C - 30 a 34 años

D - 35 a 39 años

E - 40 a 44 años

F - 45 a 49 años

G - 50 a 54 años

H - 55 a 59 años

I - 60 a 64 años

J - 65 a 69 años

K - Más de 70 años