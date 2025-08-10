La décima fecha del campeonato de TC se disputará este domingo en el autódromo sanjuanino y será especial, más allá de que la grilla de partida se determinó por sorteo, la competencia tendrá un recorrido de 50 vueltas y contará con cambio de neumáticos y recarga de combustible.

GRILLA DE PARTIDA - TC - VILLICUM SAN JUAN
FilaPilotoPiloto
129Gastón Mazzacane77Augusto Carinelli
2123Martín Vázquez197Marcos Quijada
3115Diego de Carlo34Norberto Fontana
460Jerónimo Teti110Diego Azar
5107Tobías Martínez72Martín Serrano
6155Alfonso Domenech68Matías Canapino
7187Nicolás Impiombato96Juan Cruz Benvenuti
8172Santiago Álvarez134Matías Jalaf
994Lautaro de la Iglesia13Juan José Ebarlín
10221Andrés Jakos88Nicolás Trosset
1136Emiliano Spataro7Valentín Aguirre
12116Kevin Candela27Elio Craparo
1324Christian Ledesma12Jonatan Castellano
14114Gastón Ferrante186Ignacio Faín
1579Facundo Chapur99Luis José Di Palma
16137Jeremías Scialchi157Juan Bautista De Benedictis
1787Juan Martín Trucco231José M. Urcera
189Santiago Mangoni1Julián Santero
1986Agustín Canapino63Nicolás Bonelli
20117Matías Rossi10Marcos Landa
2156Germán Todino22Otto Frtitzler
2283Facundo Ardusso146Jeremías Olmedo
234Mariano Werner219Hernán Palazzo
242Mauricio Lambiris127Marcelo Agrelo
     