La décima fecha del campeonato de TC se disputará este domingo en el autódromo sanjuanino y será especial, más allá de que la grilla de partida se determinó por sorteo, la competencia tendrá un recorrido de 50 vueltas y contará con cambio de neumáticos y recarga de combustible.

GRILLA DE PARTIDA - TC - VILLICUM SAN JUAN Fila N° Piloto N° Piloto 1 29 Gastón Mazzacane 77 Augusto Carinelli 2 123 Martín Vázquez 197 Marcos Quijada 3 115 Diego de Carlo 34 Norberto Fontana 4 60 Jerónimo Teti 110 Diego Azar 5 107 Tobías Martínez 72 Martín Serrano 6 155 Alfonso Domenech 68 Matías Canapino 7 187 Nicolás Impiombato 96 Juan Cruz Benvenuti 8 172 Santiago Álvarez 134 Matías Jalaf 9 94 Lautaro de la Iglesia 13 Juan José Ebarlín 10 221 Andrés Jakos 88 Nicolás Trosset 11 36 Emiliano Spataro 7 Valentín Aguirre 12 116 Kevin Candela 27 Elio Craparo 13 24 Christian Ledesma 12 Jonatan Castellano 14 114 Gastón Ferrante 186 Ignacio Faín 15 79 Facundo Chapur 99 Luis José Di Palma 16 137 Jeremías Scialchi 157 Juan Bautista De Benedictis 17 87 Juan Martín Trucco 231 José M. Urcera 18 9 Santiago Mangoni 1 Julián Santero 19 86 Agustín Canapino 63 Nicolás Bonelli 20 117 Matías Rossi 10 Marcos Landa 21 56 Germán Todino 22 Otto Frtitzler 22 83 Facundo Ardusso 146 Jeremías Olmedo 23 4 Mariano Werner 219 Hernán Palazzo 24 2 Mauricio Lambiris 127 Marcelo Agrelo