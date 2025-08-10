TC: Así se larga el "Desafío de las Estrellas"
Este domingo a las 12.45 se pondrá en marcha la carrera especial del Turismo Carretera en el autódromo de Vilicum en San Juan. El viernes por la noche se hizo el sorteo y Gastón Mazzacane sacó la bolilla número 1.
La décima fecha del campeonato de TC se disputará este domingo en el autódromo sanjuanino y será especial, más allá de que la grilla de partida se determinó por sorteo, la competencia tendrá un recorrido de 50 vueltas y contará con cambio de neumáticos y recarga de combustible.
|GRILLA DE PARTIDA - TC - VILLICUM SAN JUAN
|Fila
|N°
|Piloto
|N°
|Piloto
|1
|29
|Gastón Mazzacane
|77
|Augusto Carinelli
|2
|123
|Martín Vázquez
|197
|Marcos Quijada
|3
|115
|Diego de Carlo
|34
|Norberto Fontana
|4
|60
|Jerónimo Teti
|110
|Diego Azar
|5
|107
|Tobías Martínez
|72
|Martín Serrano
|6
|155
|Alfonso Domenech
|68
|Matías Canapino
|7
|187
|Nicolás Impiombato
|96
|Juan Cruz Benvenuti
|8
|172
|Santiago Álvarez
|134
|Matías Jalaf
|9
|94
|Lautaro de la Iglesia
|13
|Juan José Ebarlín
|10
|221
|Andrés Jakos
|88
|Nicolás Trosset
|11
|36
|Emiliano Spataro
|7
|Valentín Aguirre
|12
|116
|Kevin Candela
|27
|Elio Craparo
|13
|24
|Christian Ledesma
|12
|Jonatan Castellano
|14
|114
|Gastón Ferrante
|186
|Ignacio Faín
|15
|79
|Facundo Chapur
|99
|Luis José Di Palma
|16
|137
|Jeremías Scialchi
|157
|Juan Bautista De Benedictis
|17
|87
|Juan Martín Trucco
|231
|José M. Urcera
|18
|9
|Santiago Mangoni
|1
|Julián Santero
|19
|86
|Agustín Canapino
|63
|Nicolás Bonelli
|20
|117
|Matías Rossi
|10
|Marcos Landa
|21
|56
|Germán Todino
|22
|Otto Frtitzler
|22
|83
|Facundo Ardusso
|146
|Jeremías Olmedo
|23
|4
|Mariano Werner
|219
|Hernán Palazzo
|24
|2
|Mauricio Lambiris
|127
|Marcelo Agrelo