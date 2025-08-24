El piloto de Chevrolet logró una emocionante victoria en el autódromo de Buenos Aires que tendrá su lugar en la historia del Turismo Carretera porque todo indica que pudo haber sido la última carrera en el circuito Nº 12 con su dibujo actual.

El 2º triunfo de la temporada 2025 para é,l primer piloto que repite en el año, y le permitirá comenzar la Copa de Oro como líder, con 1 punto de ventaja sobre Marcelo Agrelo (Camry NG), quien ganó la Etapa Regular pero todavía debe la victoria.

Canapino se quedó con los 47 puntos que hubo en juego en esta 10ª y última fecha de la Etapa Regular luego de largar la Final desde la 3ª posición y de quedar 4º en la partida, debido a que se vio superado por Juan Martín Trucco (Challenger). El piloto del Canning Motorsports recuperó el 3º puesto en esa 1ª vuelta, a la salida del curvón Salotto, y doblegó a Mariano Werner (Mustang) en el 9º giro en el frenaje de Ascari.

En ese momento quedó como escolta y a partir de ahí, limó la diferencia de 2 segundos con Elio Craparo (Challenger), quien le había arrebatado la punta al entrerriano en la largada. La intervención del auto de seguridad, a dos vueltas del final, le brindó la oportunidad ideal a Canapino.

El piloto de Chacabuco eligió reanudar por afuera, pero no fue suficiente para evitar que el arrecifeño lo supere en la “ese del ciervo

Christian Ledesma (Camaro) fue quien escoltó a Canapino. El piloto del Pradecon Racing, que largó 5º, y mantuvo una entretenida disputa con el “Titán” y con Werner por el 2º puesto y después con Canapino por el liderazgo, obtuvo su 70º podio en 413 Finales en Turismo Carretera -el primero desde Rafaela 2024, cuando fue 3º- y el 11º en Buenos Aires, donde no subía al estrado desde el 15 de noviembre de 2020.

En la última vuelta, Marcelo Agrelo (Camry NG) aprovechó el fuerte accidente de Elio Craparo (Challenger) al final de la recta principal por la rotura de un neumático y una falla en el cable captor de Mariano Werner (Mustang) para adueñarse de la 3ª posición.

Dos pilotos perdieron su lugar en el “grupo de los 12” tras la visita a Buenos Aires: José Manuel Urcera (Mustang), que llegó en el 9º puesto y quedó 15º luego de terminar 25º en la Final, y Facundo Chapur (Torino NG), que estaba 11º y cayó a la 17ª posición después de abandonar por 4ª vez en la temporada.

Los que consiguieron el objetivo de la clasificación a la Copa de Oro fueron Mariano Werner (Mustang), que fue 5º en la Final, y Christian Ledesma (Camaro). El entrerriano se ubicaba 17º en el campeonato al llegar al “Gálvez”, mientras que el marplatense estaba 19º.

La Copa de Oro del Turismo Carretera comenzará en el autódromo “Rosendo Hernández” de San Luis, el 13 y 14 de septiembre.