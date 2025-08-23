El piloto del Canning Motorsports bajó el récord del trazado y es el nuevo dueño del promedio de velocidad más alto en un autódromo en la historia de la categoría más popular del país: 228,083 km/h.

El segundo lugar quedó para Christian Ledesma, que había dominado en los entrenamientos, el marplatense quedó a 200 milésimas del poleman. La tercera colocación quedó Juan Martín Trucco, que siempre se destaca en el Gálvez. Los cinco primeros lugares los completaron Marcelo Agrelo y Elio Craparo.

Los diez primeros lugares los completaron el campeón Julián Santero, Mariano Werner, Agustín Martínez, Germán Todino y Mauricio Lambiris, todos con Ford.

Mañana la primera serie se pondrá en marcha desde las 10:10 y tendrá en la primera fila a Agustín Canapino y Marcelo Agrelo. Desde las 10:35hs, con Christian Ledesma y Elio Craparo se largará la segunda serie. La tercera serie será desde las 11:00 y con Juan Martín Trucco junto a Mariano Werner en la primera fila.

CLASIFICACIÓN TURISMO CARRETERA
POS.PILOTOMARCATPO./DIF.
CANAPINO AGUSTÍNCHEVROLET (CAMARO)1;29.036
LEDESMA CHRISTIANCHEVROLET (CAMARO)0.200
TRUCCO JUAN MARTÍNDODGE (CHALLENGER)0.307
AGRELO MARCELOTOYOTA0.374
CRAPARO ELIODODGE (CHALLENGER)0.379
SANTERO JULIÁNFORD (MUSTANG)0.383
WERNER MARIANOFORD (MUSTANG)0.574
MARTÍNEZ AGUSTÍNFORD (MUSTANG)0.614
TODINO GERMÁNFORD (MUSTANG)0.683
10ºLAMBIRIS MAURICIOFORD (MUSTANG)0.690
11ºFRITZLER OTTOTOYOTA0.815
12ºAGUIRRE VALENTÍNCHEVROLET (CAMARO)0.854
13ºDOMENECH ALFONSODODGE (CHALLENGER)0.864
14ºPALAZZO HERNÁNTOYOTA0.885
15ºTROSSET NICOLÁSFORD (MUSTANG)0.908
16ºBONELLI NICOLÁSFORD (MUSTANG)1.086
17ºDE LA IGLESIA LAUTARODODGE (CHALLENGER)1.134
18ºEBARLÍN JUAN JOSÉCHEVROLET (CAMARO)1.136
19ºMARTÍNEZ TOBÍASTOYOTA1.149
20ºÁLVAREZ SANTIAGOCHEVROLET (CAMARO)1.154
21ºDI PALMA LUIS JOSÉCHEVROLET (CAMARO)1.216
22ºCASTELLANO JONATANDODGE (CHALLENGER)1.254
23ºLANDA MARCOSCHEVROLET (CAMARO)1.263
24ºCANAPINO MATÍASCHEVROLET (CAMARO)1.264
25ºFAÍN IGNACIOTORINO (TORINO NG)1.268
26ºVÁZQUEZ MARTÍNDODGE (CHALLENGER)1.363
27ºQUIJADA MARCOSCHEVROLET (CAMARO)1.398
28ºROSSI MATÍASTOYOTA1.409
29ºOLMEDO JEREMÍASFORD (MUSTANG)1.481
30ºGIANINI JUAN PABLOFORD (MUSTANG)1.774
31ºIMPIOMBATO NICOLÁSCHEVROLET (CAMARO)1.827
32ºBENVENUTI JUAN CRUZCHEVROLET (CAMARO)1.857
33ºSCIALCHI JEREMÍASFORD (MUSTANG)1.999
34ºSERRANO MARTÍNCHEVROLET (CAMARO)2.030
35ºFONTANA NORBERTOCHEVROLET (CAMARO)2.040
36ºCHAPUR FACUNDOTORINO (TORINO NG)2.126
37ºSPATARO EMILIANOFORD (MUSTANG)2.135
38ºMAZZACANE GASTÓNCHEVROLET (CAMARO)2.201
39ºDE BENEDICTIS JUAN B.FORD (MUSTANG)2.306
40ºALAUX SERGIOCHEVROLET (CAMARO)2.375
41ºFERRANTE GASTÓNTOYOTA2.674
42ºTETI JERÓNIMOFORD (MUSTANG)2.931
43ºCARINELLI AUGUSTOFORD (MUSTANG)2.965
44ºDE CARLO DIEGOCHEVROLET (CAMARO)3.112
45ºJAKOS ANDRÉSTOYOTA3.877
46ºARDUSSO FACUNDOCHEVROLET (CAMARO)5.014
47ºAZAR DIEGOTOYOTA13.579
48ºURCERA JOSÉ MANUELFORD (MUSTANG)15.021
49ºMANGONI SANTIAGOCHEVROLET (CAMARO)41.654
50ºCANDELA KEVINTORINO (TORINO NG)s/t
51ºJALAF MATÍASFORD (MUSTANG)s/t
52ºABELLA SEBASTIÁNTOYOTAs/t
    