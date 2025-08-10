Martín Vázquez (Challenger) resultó ganador de la 9ª edición del “Desafío de las Estrellas” que el Turismo Carretera llevó a cabo en el Circuito “San Juan Villicum”, en el marco de la 9ª fecha de la temporada.

El piloto de Parada Robles, provincia de Buenos Aires, alcanzó su 1ª luego de partir desde la 3ª posición y ejecutar un plan de carrera que estratégica y conductivamente no tuvo errores.

Como es una tradición ya, la carrera de Turismo Carretera que se larga por sorteo ofreció una buena cantidad de circunstancias, marcadas por el doble ingreso al sector de boxes para el cambio de neumáticos y recarga de combustible.

El nuevo ganador del TC estaba 2º al momento de comenzar las detenciones en los boxes, posición que mantuvo una vez que se completó el doble ingreso a boxes. El líder en ese momento era Emiliano Spataro (Mustang), quien había largado 19º y en ese momento (34ª vuelta) tenía una diferencia de 39 segundos a su favor.

La estrategia del líder fue diferente, fue el primero en reabastecer combustible, en la 15ª vuelta, mientras que el ganador cambió gomas en el 12º giro y cargó nafta en el 24º.

En el epilogo de la carrera, problemas con el voltaje de la batería y un severo malestar físico de Spataro -tras terminar 18º debió ser atendido por los médicos- hicieron que comenzará a retrasarse y Vázquez saltó a la punta.

A cinto vueltas del final, Juan José Ebarlín (Camaro) llegó a superarlo para tomar la punta en el tránsito por la última curva, pero Vázquez se recuperó en la recta de boxes y la recuperó.

En La parte final se dio una intensa disputa por la victoria entre Vázquez, Ebarlín y Facundo Chapur (Torino NG), que había partido desde la 27ª posición.

Finalmente, Vázquez prevaleció con una diferencia de 0s925 sobre el cordobés, que superó en el giro final al piloto de Benito Juárez.

Valentín Aguirre finalizó en el cuarto lugar y German Todino completó los cinco primeros de esta carrera especial del Turismo Carretera.

POS.PILOTOMARCATPO./DIF.
VÁZQUEZ MARTÍNDODGE (CHALLENGER)1;31;06.064
CHAPUR FACUNDOTORINO (TORINO NG)0.925
EBARLÍN JUAN JOSÉCHEVROLET (CAMARO)1.324
AGUIRRE VALENTÍNCHEVROLET (CAMARO)9.179
TODINO GERMÁNFORD (MUSTANG)18.888
CANAPINO MATÍASCHEVROLET (CAMARO)19.631
DE BENEDICTIS JUAN B.FORD (MUSTANG)19.982
TRUCCO JUAN MARTÍNDODGE (CHALLENGER)25.486
AGRELO MARCELOTOYOTA26.350
10ºLEDESMA CHRISTIANCHEVROLET (CAMARO)29.770
11ºJAKOS ANDRÉSTOYOTA31.004
12ºSANTERO JULIÁNFORD (MUSTANG)31.361
13ºOLMEDO JEREMÍASFORD (MUSTANG)32.796
14ºIMPIOMBATO NICOLÁSCHEVROLET (CAMARO)51.510
15ºMANGONI SANTIAGOCHEVROLET (CAMARO)53.265
16ºCARINELLI AUGUSTOFORD (MUSTANG)54.381
17ºÁLVAREZ SANTIAGOCHEVROLET (CAMARO)1;01.946
18ºSPATARO EMILIANOFORD (MUSTANG)1;03.108
19ºDOMENECH ALFONSODODGE (CHALLENGER)1;19.546
20ºFRITZLER OTTOTOYOTA1;24.543
21ºCANAPINO AGUSTÍNCHEVROLET (CAMARO)1;37.556
22ºDE CARLO DIEGOCHEVROLET (CAMARO)1 VTA
23ºSERRANO MARTÍNCHEVROLET (CAMARO)1 VTA
24ºFERRANTE GASTÓNTOYOTA1 VTA
25ºFONTANA NORBERTOCHEVROLET (CAMARO)2 VTAS
26ºMAZZACANE GASTÓNCHEVROLET (CAMARO)2 VTAS
27ºBONELLI NICOLÁSFORD (MUSTANG)2 VTAS
28ºLANDA MARCOSCHEVROLET (CAMARO)3 VTAS
29ºWERNER MARIANOFORD (MUSTANG)3 VTAS
30ºDE LA IGLESIA LAUTARODODGE (CHALLENGER)4 VTAS
31ºTROSSET NICOLÁSFORD (MUSTANG)6 VTAS
32ºSCIALCHI JEREMÍASFORD (MUSTANG)6 VTAS
33ºFAÍN IGNACIOTORINO (TORINO NG)7 VTAS
34ºTETI JERÓNIMOFORD (MUSTANG)18 VTAS
35ºROSSI MATÍASTOYOTA20 VTAS
36ºAZAR DIEGOTOYOTA20 VTAS
37ºCANDELA KEVINTORINO (TORINO NG)22 VTAS
38ºARDUSSO FACUNDOCHEVROLET (CAMARO)29 VTAS
39ºPALAZZO HERNÁNTOYOTA35 VTAS
40ºJALAF MATÍASFORD (MUSTANG)38 VTAS
41ºDI PALMA LUIS JOSÉCHEVROLET (CAMARO)39 VTAS
42ºQUIJADA MARCOSCHEVROLET (CAMARO)40 VTAS
43ºBENVENUTI JUAN CRUZCHEVROLET (CAMARO)43 VTAS
44ºCRAPARO ELIODODGE (CHALLENGER)44 VTAS
45ºCASTELLANO JONATANDODGE (CHALLENGER)45 VTAS
46ºMARTÍNEZ TOBÍASTOYOTA46 VTAS
47ºLAMBIRIS MAURICIOFORD (MUSTANG)47 VTAS
48ºURCERA JOSÉ MANUELFORD (MUSTANG)49 VTAS
    
    

PROMEDIO: 140,086 km/h. RECORD DE VUELTA: Mangoni en la vta. 14 en 1:41.714 a 150,563 km/h. RECARGOS: 19s0 para Santero (había terminado 5º) por maniobra peligrosa a Fritzler, y 30s para Bonelli (había sido 26º) por ingresar a boxes en una vuelta que no le correspondía. APERCIBIDOS: Ardusso, porque sus mecánicos salieron del box; Aguirre, por maniobra peligrosa a Craparo; Teti, por maniobra peligrosa a De Carlo.