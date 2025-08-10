Martín Vázquez (Challenger) resultó ganador de la 9ª edición del “Desafío de las Estrellas” que el Turismo Carretera llevó a cabo en el Circuito “San Juan Villicum”, en el marco de la 9ª fecha de la temporada.

El piloto de Parada Robles, provincia de Buenos Aires, alcanzó su 1ª luego de partir desde la 3ª posición y ejecutar un plan de carrera que estratégica y conductivamente no tuvo errores.

Como es una tradición ya, la carrera de Turismo Carretera que se larga por sorteo ofreció una buena cantidad de circunstancias, marcadas por el doble ingreso al sector de boxes para el cambio de neumáticos y recarga de combustible.

El nuevo ganador del TC estaba 2º al momento de comenzar las detenciones en los boxes, posición que mantuvo una vez que se completó el doble ingreso a boxes. El líder en ese momento era Emiliano Spataro (Mustang), quien había largado 19º y en ese momento (34ª vuelta) tenía una diferencia de 39 segundos a su favor.

La estrategia del líder fue diferente, fue el primero en reabastecer combustible, en la 15ª vuelta, mientras que el ganador cambió gomas en el 12º giro y cargó nafta en el 24º.

En el epilogo de la carrera, problemas con el voltaje de la batería y un severo malestar físico de Spataro -tras terminar 18º debió ser atendido por los médicos- hicieron que comenzará a retrasarse y Vázquez saltó a la punta.

A cinto vueltas del final, Juan José Ebarlín (Camaro) llegó a superarlo para tomar la punta en el tránsito por la última curva, pero Vázquez se recuperó en la recta de boxes y la recuperó.

En La parte final se dio una intensa disputa por la victoria entre Vázquez, Ebarlín y Facundo Chapur (Torino NG), que había partido desde la 27ª posición.

Finalmente, Vázquez prevaleció con una diferencia de 0s925 sobre el cordobés, que superó en el giro final al piloto de Benito Juárez.

Valentín Aguirre finalizó en el cuarto lugar y German Todino completó los cinco primeros de esta carrera especial del Turismo Carretera.

POS. PILOTO MARCA TPO./DIF. 1º VÁZQUEZ MARTÍN DODGE (CHALLENGER) 1;31;06.064 2º CHAPUR FACUNDO TORINO (TORINO NG) 0.925 3º EBARLÍN JUAN JOSÉ CHEVROLET (CAMARO) 1.324 4º AGUIRRE VALENTÍN CHEVROLET (CAMARO) 9.179 5º TODINO GERMÁN FORD (MUSTANG) 18.888 6º CANAPINO MATÍAS CHEVROLET (CAMARO) 19.631 7º DE BENEDICTIS JUAN B. FORD (MUSTANG) 19.982 8º TRUCCO JUAN MARTÍN DODGE (CHALLENGER) 25.486 9º AGRELO MARCELO TOYOTA 26.350 10º LEDESMA CHRISTIAN CHEVROLET (CAMARO) 29.770 11º JAKOS ANDRÉS TOYOTA 31.004 12º SANTERO JULIÁN FORD (MUSTANG) 31.361 13º OLMEDO JEREMÍAS FORD (MUSTANG) 32.796 14º IMPIOMBATO NICOLÁS CHEVROLET (CAMARO) 51.510 15º MANGONI SANTIAGO CHEVROLET (CAMARO) 53.265 16º CARINELLI AUGUSTO FORD (MUSTANG) 54.381 17º ÁLVAREZ SANTIAGO CHEVROLET (CAMARO) 1;01.946 18º SPATARO EMILIANO FORD (MUSTANG) 1;03.108 19º DOMENECH ALFONSO DODGE (CHALLENGER) 1;19.546 20º FRITZLER OTTO TOYOTA 1;24.543 21º CANAPINO AGUSTÍN CHEVROLET (CAMARO) 1;37.556 22º DE CARLO DIEGO CHEVROLET (CAMARO) 1 VTA 23º SERRANO MARTÍN CHEVROLET (CAMARO) 1 VTA 24º FERRANTE GASTÓN TOYOTA 1 VTA 25º FONTANA NORBERTO CHEVROLET (CAMARO) 2 VTAS 26º MAZZACANE GASTÓN CHEVROLET (CAMARO) 2 VTAS 27º BONELLI NICOLÁS FORD (MUSTANG) 2 VTAS 28º LANDA MARCOS CHEVROLET (CAMARO) 3 VTAS 29º WERNER MARIANO FORD (MUSTANG) 3 VTAS 30º DE LA IGLESIA LAUTARO DODGE (CHALLENGER) 4 VTAS 31º TROSSET NICOLÁS FORD (MUSTANG) 6 VTAS 32º SCIALCHI JEREMÍAS FORD (MUSTANG) 6 VTAS 33º FAÍN IGNACIO TORINO (TORINO NG) 7 VTAS 34º TETI JERÓNIMO FORD (MUSTANG) 18 VTAS 35º ROSSI MATÍAS TOYOTA 20 VTAS 36º AZAR DIEGO TOYOTA 20 VTAS 37º CANDELA KEVIN TORINO (TORINO NG) 22 VTAS 38º ARDUSSO FACUNDO CHEVROLET (CAMARO) 29 VTAS 39º PALAZZO HERNÁN TOYOTA 35 VTAS 40º JALAF MATÍAS FORD (MUSTANG) 38 VTAS 41º DI PALMA LUIS JOSÉ CHEVROLET (CAMARO) 39 VTAS 42º QUIJADA MARCOS CHEVROLET (CAMARO) 40 VTAS 43º BENVENUTI JUAN CRUZ CHEVROLET (CAMARO) 43 VTAS 44º CRAPARO ELIO DODGE (CHALLENGER) 44 VTAS 45º CASTELLANO JONATAN DODGE (CHALLENGER) 45 VTAS 46º MARTÍNEZ TOBÍAS TOYOTA 46 VTAS 47º LAMBIRIS MAURICIO FORD (MUSTANG) 47 VTAS 48º URCERA JOSÉ MANUEL FORD (MUSTANG) 49 VTAS

PROMEDIO: 140,086 km/h. RECORD DE VUELTA: Mangoni en la vta. 14 en 1:41.714 a 150,563 km/h. RECARGOS: 19s0 para Santero (había terminado 5º) por maniobra peligrosa a Fritzler, y 30s para Bonelli (había sido 26º) por ingresar a boxes en una vuelta que no le correspondía. APERCIBIDOS: Ardusso, porque sus mecánicos salieron del box; Aguirre, por maniobra peligrosa a Craparo; Teti, por maniobra peligrosa a De Carlo.