En una jornada extraordinaria para los amantes del fútbol y en un horario quizá atípico, Estudiantes se hizo fuerte de local, dominó durante gran parte del encuentro a Espigas y se quedó con tres puntos importantes. Los goles fueron convertidos por Joaquín Stular, a los veintisiete minutos del primer tiempo, y por Bruno Peralta a los diez del complemento. El equipo local no necesitó de demasiadas situaciones claras de gol para ejercer su supremacía; con buena tenencia de balón, sociedades que funcionaron muy bien y la contundencia ofensiva logró ir construyendo, con el correr de los minutos, una victoria que en síntesis es totalmente justa.