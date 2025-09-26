Para ella, el tema de la mejora de ingresos a través de un cambio de moneda, que era la promesa de campaña del presidente, ya quedó claro que no va a suceder.

Pero también la población ha entendido que el ajuste no lo pagó la casta, consideró.

Desde el peronismo, señaló, hay que proponer una alternativa a la actualidad, propuestas a futuro.

Al ser consultada por qué es lo que recibe en estas recorridas por parte de quienes se le acercan, indicó que se dividen, principalmente, en dos: actividad económica por la falta de dinero y qué va a pasar con el dólar y la deuda.

Adelantó que por un tiempo el dólar va a quedar estabilizado por este último conejo que sacaron de la galera, pero no va a durar.

Finalmente, respecto al futuro y a la interna del peronismo, mencionó que le gustaría que sus compañeros discutan más ideas.

Manifestó que ella es el camino que decidió hacer: presentar propuestas y discutirlas con la ciudadanía.