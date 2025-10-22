En un año aumentó 55% real la deuda con tarjetas de crédito

Chequeado - El endeudamiento total por el uso de tarjetas de crédito en la Argentina creció un 55% real (es decir, considerando la inflación) en el último año -entre julio de 2024 y julio de 2025-, según los últimos datos oficiales proporcionados por el Banco Central de la República Argentina.

Y en este contexto, la Ciudad de Buenos Aires, Tierra del Fuego y Santa Cruz, son los tres distritos en los que se registran los mayores niveles de deudas con tarjetas de crédito por cantidad de habitantes.

En promedio, cada habitante de Ciudad de Buenos Aires mantiene una deuda de $ 1.257.000; mientras que cada santacruceño debe $ 748.000 y, cada habitante de La Pampa, tiene $ 580.000 de deuda con alguna tarjeta de crédito.

En el otro extremo del ranking de deudas con tarjetas de crédito por habitante, aparecen las provincias de La Rioja ($ 172.000 por persona), Formosa ($ 130.000) y Chaco ($ 119.000).

