El IPC de agosto repitió la cifra de julio, que había sido del 1,9%, tres décimas por encima del 1,6% de junio. El ítem con mayor alza mensual en agosto fue Transporte (3,6%), en tanto que la única división que marcó un retroceso fue Prendas de vestir y calzado (-0,3%).

El 1,9% indica que no hubo traslado a precios del aumento del dólar que se dio a fines de julio. Si bien la mayoría de los economistas cree que una parte de esa dinámica se explica por la caída de los ingresos en los sectores populares, que inhibe la demanda de bienes y servicios, el dato es positivo para el Gobierno.

Es que, luego de la categórica derrota electoral en la provincia de Buenos Aires el domingo, la divisa norteamericana dio un salto de casi $50 en lo que fue un lunes negro en el mercado. El IPC de septiembre se conocerá el 14 de octubre, a sólo unos días de que se celebren las legislativas nacionales.

En la previa a que se conociera el dato del Indec, las consultoras y economistas que participan del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) estimaban que la inflación de agosto se ubicaría en 2,1% mensual. El dato que surge del informe que todos los meses realiza el Banco Central, con proyecciones efectuadas entre el 27 y el 29 de agosto, mostró un ajuste en los pronósticos de inflación al alza de 0,4 puntos porcentuales respecto del relevamiento previo.

El dato oficial de agosto se conoció tres días después de la elección bonaerense en la que el Gobierno perdió frente al peronismo por más de 13 puntos, algo que el lunes pasado provocó un derrumbe de bonos y acciones, además de una suba de $45 del dólar oficial.

Habrá que esperar que avance el mes para dilucidar si, hacia adelante, cambian los números estimados por el REM que indican que el IPC será de 1,8% en septiembre; 1,7% en octubre; 1,6% en noviembre y 1,8% en diciembre. Según esas estimaciones, para todo 2025 prevén una inflación del 28,2% anual, casi 1 punto más que la medición previa.