NA - El principal motor de este repunte fue nuevamente el rubro de alimentos y bebidas, que ejerce la mayor presión sobre el IPC.

El aumento también se explica por el recalentamiento del dólar, cuya suba tiene impacto en costos y precios en general.

LCG estima una inflación cercana al 2,5% para el nivel general, lo que implica una suba de 0,4 puntos porcentuales respecto al mes anterior. Su medición destacó que el rubro Alimentos y Bebidas acumuló un incremento del 2,9% mensual promedio hasta la cuarta semana de octubre.

Econviews y Libertad y Progreso proyectan variaciones en el rango superior, entre el 2,4% y el 2,8%. Ambas firmas señalaron la fuerte incidencia de los alimentos en esta tendencia.

Con pronósticos más moderados, la consultora Analytica proyectó que el nivel general de precios al consumidor alcanzará el 2,2%, una variación similar al dato oficial de septiembre.

Por su parte, PxQ estimó la proyección más baja, con un 1,9% para el mes.

Finalmente, C&T Asesores Económicos informó que su relevamiento en el Gran Buenos Aires (GBA) se mantuvo estable cerca del 2% a mediados de mes.

La consultora Equilibra reconoció una “aceleración en los alimentos no estacionales”, con un foco especial en el precio de las carnes. Los subrubros más afectados por subas pronunciadas fueron lácteos, huevos, panificados y carnes.

A la presión de la canasta alimentaria se sumó el impacto de precios regulados. Entre ellos se destacaron los aumentos en: el transporte público (colectivos y subtes en el AMBA).

Esta nueva aceleración de precios pone en tensión el discurso del gobierno. El mensaje oficial se centró en que la inflación tiene “fecha de defunción” (proyectada para mediados del año próximo), aludiendo a la inercia como causa de las variaciones actuales.

De hecho, las propias proyecciones del banco central (a través del Relevamiento de Expectativas de Mercado – REM) situaron la inflación de octubre en un rango más bajo, cerca del 2%.

La suba detectada por las consultoras en rubros sensibles como alimentos desafía la narrativa de la “inflación en retirada” y genera preocupación sobre el impacto en el poder adquisitivo de los sectores más vulnerables.

El dato oficial del Indec se conocerá el miércoles 12 de noviembre.

Por su parte, la encuesta de Expectativa de Inflación que publica la Universidad Di Tella reveló que se espera un alza de 3,96 para octubre.

“En octubre, la expectativa mensual se ubicó en 3,96% en promedio, mientras que la mediana fue de 3%. En comparación con septiembre -cuando los valores fueron de 3,84% y 3%, respectivamente- se observa un leve aumento en el promedio, con la mediana estable”, dijo la UTDT.

El informe, que se realizó entre el 1 y el 14 de octubre, señaló que “la inflación esperada promedio para los próximos 12 meses se ubicó en 37%, lo que representa una baja de 0,6 puntos porcentuales respecto a septiembre (37,6%). La mediana se mantuvo en 30%, sin cambios frente al mes anterior”.