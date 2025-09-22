Lucas Osellame, Secretario de la juventud del STIGAS Bahía Blanca Paritario Nacional explicó que la raíz del conflicto es de “hace unos meses, cuando comenzó la paritaria de 2025, allá por el mes de abril, teníamos un reclamo de vieja data, que es la jerarquización del empleado de gas y en las distribuidoras, a lo que bueno, Camuzzi principalmente ha hecho oído sordo a este reclamo, por lo que solamente nos ha ido recomponiendo la inflación a mes vencido. A partir del mes de junio decidió no hacerlo, por una decisión puramente política de ellos, ya que otras distribuidoras sí lo están reconociendo, por lo que bueno, nosotros comenzamos ya a partir ahora del 7 de octubre, comenzamos con una manifestación al ENARGAS, la vamos a hacer en conjunto con los otros gremios que integran la mesa paritaria, donde la empresa está renovando la concesión, el día 7 de octubre, donde va a haber una una audiencia pública en Capital Federal, por lo que queremos que se visibilice nuestro reclamo, que viene ya de muchos años”.

El referente indicó que “el mes de junio fue el último momento, julio, agosto y septiembre todavía no nos ha aumentado, tres meses, la empresa ahora nos acerca una oferta, pero siempre vamos de atrás, y creemos que es el momento de que nosotros, creemos que es dinero nuestro, o sea, nos corresponde. Creemos que está en condición en la empresa de por lo menos ir acompasando la inflación, cosa que no dejó de hacer, y te vuelvo a repetir, otras distribuidoras, por ejemplo en el ámbito de CABA, vienen mes a mes realizando la actualización del sueldo, esa actualización, ni más ni menos, porque sabemos que hoy se actualizan los sueldos por la inflación, pero ni siquiera eso, así que bueno, estamos en paz ahora con la empresa, esperando a ver si tenemos algún llamado a una nueva reunión, si se puede dar el diálogo y de tener una conversación con la empresa donde se pueda negociar”.