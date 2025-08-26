Están pensados en el marco de los desafíos que impone el nuevo régimen académico para la Educación Secundaria y los nuevos diseños curriculares, con una perspectiva situada en las demandas culturales y educativas de nuestras escuelas.

Los talleres y seminarios se ofrecen en diferentes modalidades de cursada: presencial, bimodal y virtual, en horarios fuera de servicio, y comenzarán entre el 25 de agosto y el 5 de septiembre.

Los mismos están disponibles en: abc.gob.ar/ciie/olavarria o también en las redes sociales: Instagram @ciieolavarria_ y Facebook: ciieolavarria. También podés ver las propuestas e inscribirte ingresando a: bit.ly/CIIEOlavarria2doC2025