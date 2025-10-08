EL CONSEJO ESCOLAR COMUNICA QUE EL DÍA  JUEVES 9 DE OCTUBRE DE 2025, A LAS 8.30 HS, REALIZARÁ ACTO PÚBLICO  PRESENCIAL  EN INSTALACIONES DEL CONSEJO ESCOLAR, PARA DESIGNAR PERSONAL AUXILIAR

DICHO ACTO SE REALIZARÁ CON PERSONAL AUXILIAR REEMPLAZANTE EN EL LISTADO 2025.
SÓLO PODRÁN DESIGNARSE Y TOMAR POSESIÓN DEL CARGO:

1- QUIENES NO CUENTEN CON REEMPLAZO ACTIVO AL MOMENTO DE TOMAR EL NUEVO CARGO.

ESTABLECIMIENTO A DESIGNAR:

ESTAB. EET N°1

DOMICILIO:LAPRIDA 2015

CARGO:PORTERA

HORARIO:07.30 A 13.30 HS

HASTA: 31/12/2025.

ESTAB. PP N°58

DOMICILIO:MOYA 3190

CARGO:PORTERA

HORARIO:07.00 A 13.00 HS

HASTA: 14/10/2025.

ESTAB. PP N°53

DOMICILIO:AYACUCHO Y PEÑA

CARGO:PORTERA

HORARIO:12.00 A 18.00 HS

HASTA: 29/10/2025.

ESTAB. IS N°47

DOMICILIO:AVELLANEDA 5115

CARGO:PORTERA

HORARIO:07.00 A 13.00 HS

HASTA: 30/10/2025.