ACTO PÚBLICO PRESENCIAL
EL CONSEJO ESCOLAR COMUNICA QUE EL DÍA JUEVES 9 DE OCTUBRE DE 2025, A LAS 8.30 HS, REALIZARÁ ACTO PÚBLICO PRESENCIAL EN INSTALACIONES DEL CONSEJO ESCOLAR, PARA DESIGNAR PERSONAL AUXILIAR
DICHO ACTO SE REALIZARÁ CON PERSONAL AUXILIAR REEMPLAZANTE EN EL LISTADO 2025.
SÓLO PODRÁN DESIGNARSE Y TOMAR POSESIÓN DEL CARGO:
1- QUIENES NO CUENTEN CON REEMPLAZO ACTIVO AL MOMENTO DE TOMAR EL NUEVO CARGO.
ESTABLECIMIENTO A DESIGNAR:
ESTAB. EET N°1
DOMICILIO:LAPRIDA 2015
CARGO:PORTERA
HORARIO:07.30 A 13.30 HS
HASTA: 31/12/2025.
ESTAB. PP N°58
DOMICILIO:MOYA 3190
CARGO:PORTERA
HORARIO:07.00 A 13.00 HS
HASTA: 14/10/2025.
ESTAB. PP N°53
DOMICILIO:AYACUCHO Y PEÑA
CARGO:PORTERA
HORARIO:12.00 A 18.00 HS
HASTA: 29/10/2025.
ESTAB. IS N°47
DOMICILIO:AVELLANEDA 5115
CARGO:PORTERA
HORARIO:07.00 A 13.00 HS
HASTA: 30/10/2025.