EL CONSEJO ESCOLAR COMUNICA QUE EL DÍA  JUEVES 16 DE OCTUBRE DE 2025, A LAS 8.30 HS, REALIZARÁ ACTO PÚBLICO  PRESENCIAL  EN INSTALACIONES DEL CONSEJO ESCOLAR, PARA DESIGNAR PERSONAL AUXILIAR DICHO ACTO SE REALIZARÁ CON PERSONAL AUXILIAR REEMPLAZANTE EN EL LISTADO 2025.SÓLO PODRÁN DESIGNARSE Y TOMAR POSESIÓN DEL CARGO:1- QUIENES NO CUENTEN CON REEMPLAZO ACTIVO AL MOMENTO DE TOMAR EL NUEVO CARGO.ESTABLECIMIENTO A DESIGNAR:

ESTAB. MS N°6

DOMICILIO:BROWN Y PEÑA

CARGO:PORTERA

HORARIO:06.30 A 12.30 HS

HASTA: 23/10/2025.

ESTAB. MS N°18

DOMICILIO:ALBERDI Y TRABAJADORES

CARGO:PORTERA

HORARIO:07.00 A 13.00 HS

HASTA: 11/11/2025.

ESTAB. EE N°502

DOMICILIO:BALCARCE 3753

CARGO:PORTERA

HORARIO:07.00 A 15.00 HS

HASTA: 17/10/2025.