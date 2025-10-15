ACTO PÚBLICO PRESENCIAL
EL CONSEJO ESCOLAR COMUNICA QUE EL DÍA JUEVES 16 DE OCTUBRE DE 2025, A LAS 8.30 HS, REALIZARÁ ACTO PÚBLICO PRESENCIAL EN INSTALACIONES DEL CONSEJO ESCOLAR, PARA DESIGNAR PERSONAL AUXILIAR DICHO ACTO SE REALIZARÁ CON PERSONAL AUXILIAR REEMPLAZANTE EN EL LISTADO 2025.SÓLO PODRÁN DESIGNARSE Y TOMAR POSESIÓN DEL CARGO:1- QUIENES NO CUENTEN CON REEMPLAZO ACTIVO AL MOMENTO DE TOMAR EL NUEVO CARGO.ESTABLECIMIENTO A DESIGNAR:
ESTAB. MS N°6
DOMICILIO:BROWN Y PEÑA
CARGO:PORTERA
HORARIO:06.30 A 12.30 HS
HASTA: 23/10/2025.
ESTAB. MS N°18
DOMICILIO:ALBERDI Y TRABAJADORES
CARGO:PORTERA
HORARIO:07.00 A 13.00 HS
HASTA: 11/11/2025.
ESTAB. EE N°502
DOMICILIO:BALCARCE 3753
CARGO:PORTERA
HORARIO:07.00 A 15.00 HS
HASTA: 17/10/2025.