El citado acto se realizará con personal auxiliar reemplazante del listado 2025.

Sólo podrán designarse y tomar posesión del cargo:

1- Quienes no cuenten con reemplazo activo al momento de tomar el nuevo cargo.

Establecimiento a designar:

Estab. CEC N° 802

Domicilio: Rufino Fal 4120

Cargo: Portera

Horario: 11:30 a 17:30 hs

Hasta: 31/10/2025.