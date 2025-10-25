ACTO PÚBLICO PRESENCIAL
El Consejo Escolar comunica que el día lunes 27 de octubre de 2025, a las 8.30 hs., realizará acto público presencial en instalaciones del Consejo Escolar para designar personal auxiliar
El citado acto se realizará con personal auxiliar reemplazante del listado 2025.
Sólo podrán designarse y tomar posesión del cargo:
1- Quienes no cuenten con reemplazo activo al momento de tomar el nuevo cargo.
Establecimiento a designar:
Estab. CEC N° 802
Domicilio: Rufino Fal 4120
Cargo: Portera
Horario: 11:30 a 17:30 hs
Hasta: 31/10/2025.