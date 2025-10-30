Consiste en una capacitación sobre instalaciones, equipamientos, insumos y actualización de prácticas de laboratorio de fisicoquímica y política de prevención de riesgos. Está destinada a personal escolar, en particular a los encargados y referentes de laboratorios de las escuelas primarias y secundarias del distrito. También participarán los integrantes del Comité Mixto Distrital (CMD) de Educación, integrado por referentes de la Dirección General de Educación y los sindicatos docentes.

Esta propuesta se replica en todos los distritos de la región y está enmarcada en el Plan de Prevención de Riesgos, que forma parte de las políticas de cuidado en las instituciones educativas de la Provincia de Buenos Aires.

La jornada tendrá tres momentos:

“Conocimientos de materiales y su manejo seguro”, a cargo de profesionales de la Facultad de Ingeniería de Olavarría.

“Abordaje preventivo, capacidad de respuesta y protocolos de acción”, a cargo de Defensa Civil y de Bomberos Voluntarios de nuestra ciudad.

“Capacitación básica sobre primeros auxilios”, por parte de Atención Primaria de la Salud del Municipio de Olavarría.