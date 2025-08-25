Durante el encuentro se abordará la temática “Tecnología educativa aplicada a la historia local”, donde se desarrollarán conceptos como el aprendizaje inmersivo, el estudiante como protagonista de su propio recorrido, la gamificación y los desafíos y recompensas que incentivan la participación.

También se hará foco en el aprendizaje basado en la exploración y el descubrimiento activo de contenidos; la integración tecnológica compatible con recursos digitales y entornos virtuales y sus beneficios para la educación local; el fortalecimiento de la identidad —la historia de Olavarría y de la región pampeana—; herramientas pedagógicas y recursos atractivos y adaptables a distintos niveles educativos; un aprendizaje más dinámico y participativo para los estudiantes; la integración curricular; la proyección comunitaria; y el acceso ampliado.

La actividad es abierta a todo público y no requiere inscripción previa.