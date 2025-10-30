SAD
CITACIÓN - LISTADOS RECTIFICADOS
Secretaría de Asuntos Docentes de Olavarría cita nuevamente, a efectos de notificarse del orden de mérito; a los aspirantes inscriptos a las coberturas por proyecto de la Modalidad Educación a Distancia correspondiente al BACHILLER EN ECONOMIA Y GESTION DE LAS ORGANIZACIONES ESPECIALIZADO EN GESTION DE MICROEMPRENDIMIENTOS; Resolución N° 106/18 perteneciente al CENS N°451
Aspirantes:
Brisioli , Verónica
Calvo, Jonatan
Candia , María Soledad
Fredes ,Priscila
Giacomaso, Gerardo César
Liciaga , Carolina
Liempe, Mario
Mackey Luis Andres
Miñoz ,Pamela
Olaechea ,Maria Agustina
Pallone , Leandro
Prezzi, Alejandro
Romero, María Alejandra
Siebenhar, Hector Oscar
Valicentti, Marianela
Plazo de notificación hasta el 3 de Noviembre 2025, en el horario de 8,00 a 15,30 hs.