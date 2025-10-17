SAD
Cobertura por Proyectos Pedagógicos - Educación Profesional Secundaria
Nuevo llamado a la presentación de proyectos para la cobertura del cargo de docentes de Matemáticas y de docentes idóneos de la Formación Específica para las comisiones de EPS del distrito. Cabe resaltar que la conformación de los presentes listados se realiza para la cobertura de eventuales vacancias por licencia, renuncia, etc., de las/los docentes que actualmente se encuentran designados en las comisiones.
Del 28/10/25 al 03/11/25 inclusive: inscripción, presentación de antecedentes y proyectos pedagógicos en Secretaría de Asuntos Docentes en el horario de 8.00 a 16.00 hs.