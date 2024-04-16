Alrededor de 150 investigadores/as, becarios/as, estudiantes y representantes de las comunidades indígenas fueron parte de la décima edición del Congreso de Arqueología de la Región Pampeana Argentina, que se realizó entre el 10 y el 13 de abril en el Complejo Universitario de Olavarría.

El evento científico fue organizado por el Instituto de Investigaciones Arqueológicas y Paleontológicas del Cuaternario Pampeano (INCUAPA – UE CONICET/UNICEN), junto con la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires; y recibió financiamiento de la Secretaria de Ciencia, Arte y Tecnología de la UNICEN y SECAT-UNICEN y del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET). Contó con el apoyo de Cementos Avellaneda, Bodega Abuelo Nito y Chocolatería Venecia.

A lo largo del encuentro se desarrollaron cuatro conferencias magistrales, mesas debates y talleres, ocho simposios, una mesa de temas generales y una sesión de pósters en los que se abordaron diversas temáticas tales como subsistencia, tecnología lítica, cerámica, bioarqueología, arqueología de momentos históricos, patrimonio cultural y arqueológico, entre otros temas.

Participaron del X CARPA integrantes de diversas universidades e institutos y centros de investigación de Mar del Plata, Bahía Blanca, Buenos Aires, Mercedes, Luján, La Plata, Necochea, Rosario, Santa Rosa y San Luis; y también investigadores/as y becarios/as de Uruguay y Brasil.

Desde el Comité organizador del Congreso resaltaron que "en función de la cantidad de personas que asistieron a lo largo de las tres jornadas y la calidad de las investigaciones presentadas por los autores, el balance es más que positivo”.

Multiplicidad de propuestas

Fueron diversas las propuestas que se desarrollaron a lo largo de las distintas jornadas, entre las que se destacaron cuatro conferencias magistrales, una mesa homenaje y un conversatorio.

El miércoles 10 se llevó a cabo un taller con el objetivo de construir colectivamente recomendaciones y buenas prácticas para la gestión y comunicación del patrimonio arqueológico pampeano. Ese día además el Dr. Marcel Kornfeld del Departamento de Antropología, University of Wyoming, Laramie, EE. UU., ofreció la conferencia magistral “Clovis to Cowboy. From the Pleistocene through the Holocene”, disponible en YouTube.

La jornada cerró con la apertura oficial a cargo de autoridades de la Facultad de Ciencias Sociales y del Instituto INCUAPA y miembros del Comité organizador del evento científico.

El jueves, se desarrollaron las conferencias “Un caníbal en Atapuerca y un asesino Neandertal”, a cargo de la Dra. Yolanda Fernández-Jalvo, del Museo Nacional de Ciencias Naturales, Departamento de Paleobiología, Universidad Complutense de Madrid, España, disponible en YouTube; y “La Pampa en tiempos violentos: ¿quién mató al Canis familiaris?”, la cual dictó la Dra. Mónica Berón del Instituto de las Culturas, Universidad de Buenos Aires y Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas; Museo Etnográfico Juan B. Ambrosetti, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires, Argentina, la cual también se encuentra disponible su grabación.

Ese día asimismo se llevó adelante la mesa redonda “Arqueólogas de la Región Pampeana: experiencias y reflexiones”, espacio a través del que se homenajeó a la generación de arqueólogas que comenzaron su recorrido científico-académico en la década del 1980 y que han contribuido significativamente al conocimiento arqueológico de la región, a la formación de recursos humanos y a la creación de equipos de investigación. Participaron de la misma Cristina Bayón, Mónica Berón, Nora Flegenheimer, Diana Mazzanti, María Clara Paleo, Mercedes Pérez Meroni, Mónica Salemme y Alicia Tapia.

En tanto, el día viernes se concretó la conferencia magistral del Dr. Felipe Criado Boado, director del Instituto de Ciencias del Patrimonio (INCIPIT) del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), España, denominada “Estructuralismo y más: horizontes cognitivos de la arqueología del paisaje”. La misma se encuentra disponible en YouTube.

En dicha jornada además se ofreció el conversatorio “Museos, territorios y comunidades de la región pampeana”, con la participación de directores/as o encargados/as de museos locales y/o provinciales de la región pampeana. Se gestó una instancia de diálogo con otros saberes, la resolución de demandas de participación y de reconocimiento comunitario y la articulación con profesionales de la arqueología.

El sábado, finalmente se concretó la salida de campo, que dio inicio en el Museo de las Ciencias de Olavarría, donde se presentó la muestra “Un viaje al pasado de Olavarría”; y luego recorrieron el “Sendero Interpretativo” de Cementos Avellaneda, que se encuentra en el nuevo camino vecinal “La Providencia” y rodea al yacimiento La Cabañita.