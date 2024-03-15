La Municipalidad de Olavarría, a través de la Dirección de Educación, convoca a todos los interesados/as a presentar currículum para cubrir 1 hora semanal en el área de artística (teatro, música, danza y plástica) del Jardín de Infantes Municipal “Rinconcito Feliz” de la localidad de Durañona.

Los interesados deberán enviar curriculum con referencias comprobables y título habilitante en formato PDF al correo [email protected]

El tiempo para presentar la documentación es desde el lunes 18 de marzo hasta el viernes 22 de marzo inclusive.