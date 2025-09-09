Emergencia Inglés
E.E.S. Nº 20, Extensión “La Moderna”
Secretaria de Asuntos Docentes de Olavarría , llama a inscripción para la confección de un listado de Emergencia - (Disposición 67/2017 DPETP )
Div. Cant. Mód. : 1°, 2° y 3° Pluriaño
Cant. de mód: 2 Sit.
Rev.: Suplente
Días y Horarios : Martes 12:30 a 14:30 Hs.
Cronograma: Difusión: 8/09 al 15/09/2025Inscripción: 16/09 al 18/09/25Planilla de Inscripción - Ver Aquí (deberá adjuntarla al pdf con la documentación).
Inscripción por formulario a través del siguiente link