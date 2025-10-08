EMERGENCIA EDUCACIÓN SECUNDARIA
E.E.S. Nº 20 - Extensión “La Moderna”
Secretaría de Asuntos Docentes de Olavarría llama a inscripción para la confección de un listado de Emergencia (Disposición 67/2017 DPETP) de las siguientes materias:
INTRODUCCIÓN A LA QUÍMICA - 4.º año U - 2 Mód.
Días y horarios: martes 12:30 a 14:30 hs.
FUNDAMENTO DE LA QUÍMICA - 5.º año U - 3 Mód.
Días y horarios: martes 10:15 a 12:15 hs.
Miércoles 11:15 a 12:15 hs.
Cronograma:
Difusión: 08/10 al 14/10
Inscripción: 15/10 al 17/10/25
Planilla de inscripción - Ver aquí (deberá adjuntarla al PDF con la documentación)
Inscripción por formulario a través del siguiente link
Secretaría de Asuntos Docentes Olavarría
General Paz N° 2601, Planta Baja - Olavarría
sad077@abc.gob.ar
Teléfono (2284) 420593