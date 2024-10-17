Todo surge cuando hace unos días, el 9 de octubre, se comunicó desde Jefatura Distrital y Regional la decisión de cerrar la carrera “Profesorado de Educación Secundaria en Filosofía”, para buscar abrir el “Profesorado de Educación Secundaria Técnico Profesional en Electromecánica”.

“Se trata de una medida que impacta gravemente no solo a estudiantes y docentes, sino también a la calidad de la formación educativa” expresaron en un comunicado.

Agregan que hay otras carreras del Instituto como el Profesorado de Educación Secundaria en Física y el Profesorado de Educación Secundaria en Geografía, que también se encuentran en riesgo de ser cerradas, lo que pone en jaque la pluralidad de la oferta académica y el acceso a una formación integral y crítica.

Desde el ISFD 22 califican a esta como “una decisión arbitraria, tomada por los Jefes distritales y regionales de Educación, dada la ausencia de espacios de discusión y tratamiento de la oferta educativa a nivel local y regional a través de los canales participativos”.

“La decisión afecta directamente a la comunidad educativa de nuestro Instituto y se contradice con los valores democráticos que guían a la Educación Superior en nuestra Provincia, en vistas a trabajar desde la cercanía en cada territorio”.

“En este contexto nacional de crisis de la Educación Pública y vociferaciones de odio hacia los docentes y estudiantes, consideramos que hoy, más que nunca, es sumamente necesario poner en valor la educación en humanidades; donde la argumentación crítica, el pensamiento reflexivo y las relaciones éticas son una condición fundamental y necesaria para ser Escuela. Reemplazar la filosofía por la técnica, habla de un utilitarismo de la educación y nos remite a una época oscura de nuestro sistema educativo a la cual nos negamos a volver”.