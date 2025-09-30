Maestros/as para estudiantes con discapacidad intelectual

Maestros/as para estudiantes con discapacidad motora

Difusión: hasta el 26/09/2025

Inscripción: del 29/09 al 01/10/2025 en SAD de 8 a 15:30 hs.

Documentación a presentar:

Planilla de inscripción por duplicado

DNI (original y fotocopia)

Título habilitante (registrado)

Desempeño (si la tuviere)

Cursos y toda otra documentación que crea conveniente

IMPORTANTE:

Presentarse con originales de títulos y cursos.