Secretaría Asuntos Docentes
EMERGENCIA - EDUCACIÓN ESPECIAL - Disp. 9-2025
La Secretaría de Asuntos Docentes de Olavarría convoca a los interesados en conformar listados de emergencia para la modalidad Educación Especial.
Maestros/as para estudiantes con discapacidad intelectual
Maestros/as para estudiantes con discapacidad motora
Difusión: hasta el 26/09/2025
Inscripción: del 29/09 al 01/10/2025 en SAD de 8 a 15:30 hs.
Documentación a presentar:
Planilla de inscripción por duplicado
DNI (original y fotocopia)
Título habilitante (registrado)
Desempeño (si la tuviere)
Cursos y toda otra documentación que crea conveniente
IMPORTANTE:
Presentarse con originales de títulos y cursos.