Emergencia Agropecuaria Prorrogan la medida en Bolívar, 9 de Julio, Carlos Casares y Tapalqué El gobierno de la provincia de Buenos Aires extendió por decreto hasta el 28 de febrero de 2026 el estado de emergencia y/o desastre agropecuario por inundaciones en las circunscripciones rurales de esos partidos, tras evaluar que las explotaciones continúan seriamente afectadas por el exceso hídrico.