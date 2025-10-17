Emergencia - Educación Especial
La Secretaría de Asuntos Docentes de Olavarría cita a los siguientes docentes a notificarse de los listados de emergencia actualizados, en el marco de la nueva Disposición N° 9/2025
Plazo de notificación desde el 20/10 al 22/10 en SAD en el horario de 8.00 a 16.00 hs.
ASPIRANTES
AGUIRRE, Yesica
ALTAMIRA, Belén
ALVAREZ, Claudia
ALVAREZ, Silvia
ARCE, Micaela
ARIAS, Ludmila
BALH, Patricia
BARBIERI, Nora
BAX, Marcelo
CANALICCHIO, Giuliano
CARRERAS, María Alejandra
CERRUDO, Alejandra
CHANTIR, M. Paula
CREVATIN CASTEX, Facundo
DEL ZOTTO, María Inés
DELFORGE, Macarena
DIAZ, María Pía
ERVITI, Joaquín
FERNÁNDEZ, Marianella
FERREYRA, Renata
GALLARDO, Beatriz
GOROSITO, Emiliano
HALLE, Lorena
HAMMER, Sol
HAMMERSCHMIDTH, M. Ángeles
HERRERA GARCÍA, Ruth
IGOA, María Guadalupe
JARA, M. Luz
KOLMAN, Pía
KOLMAN, Rocío
KRIVOCHEN, M. Belén
LEBRERO TRISTÁN, Paloma
LEDESMA, Guadalupe
LEDESMA, Milagros
LLONA, Cecilia
LOPARDO, María Paula
LOPEZ PICAZO, Ian
LÓPEZ, Silvana Itatí
MARTINEZ, Luciana
MARTÍNEZ, M. del Carmen
MAZZEI, Luana
MIGUEZ, Evelyn
MORENO, Carlos
NAVARRO, Nadia
OLGUIN CABRERA, Luz
PALMIERI, Sofía
PEDROSA, Ana María
PEDROSO, Rosana
PÉREZ LONGO, Romina
PRADA, Dalila
PRADAS IRIARTE, Eliana
RIVAS, María Inés
SBARDOLINI, Daiana
SERANTES, Macarena
SIERRA, Camila
SOSA, Maira Alejandra
SOTUYO, Susana
TEIXEIRA, Delfina
TOLLO, Leonardo
VAZQUEZ, Gisela
VILLARREAL, M. Maite
WILWERT, Yesica
ZURITA, M. Ester