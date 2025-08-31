Dificil Cobertura
Escuela de Artes Visuales
La Secretaría de Asuntos Docentes de Olavarría difunde la siguiente lista de espacios curriculares para la confección de un listado destinado a la eventual cobertura
Espacio: Política Educativa - 3.º AÑO “A” Profesorado en Artes Visuales
Espacio: PRÁCTICA DOCENTE II (Generalista) - 2.º AÑO “B” Profesorado en Artes Visuales
Espacio: EDI: Taller de Texto - 3.º AÑO “B” Profesorado en Artes Visuales
Cronograma:
DIFUSIÓN: 6 (seis) días hábiles: del 28/08/2025 al 04/09/2025.
INSCRIPCIÓN: 5 (cinco) días hábiles: del 08/09/2025 al 11/09/2025, por mail a: sad077listados@abc.gob.ar
Fecha de la entrevista: a confirmar.