INSCRIPCION
FORMACIÓN PROFESIONAL
SAD Olavarría realiza nuevo llamado a inscripción para participar en las pruebas de idoneidad de la modalidad Formación Profesional.
Se trata del siguiente trayecto formativo:
Programador
Cronograma:
Inscripción: del 8/09 al 10/09/2025
Lugar: Secretaría de Asuntos Docentes (Gral. Paz 2601)
Horario: 8:00 a 16:00 hs.
Los requisitos de inscripción son los establecidos en la disposición 1/23, que se adjunta.
Una vez cumplidos los plazos de inscripción se establecerá y comunicará la sede, el día y la hora de la instancia de prueba de idoneidad. La comisión evaluadora estará integrada por el inspector de la modalidad, dos directivos/as de los centros de Formación Profesional del distrito o la región y un instructor de la especialidad.