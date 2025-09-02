Se trata del siguiente trayecto formativo:

Programador

Cronograma:

Inscripción: del 8/09 al 10/09/2025

Lugar: Secretaría de Asuntos Docentes (Gral. Paz 2601)

Horario: 8:00 a 16:00 hs.

Los requisitos de inscripción son los establecidos en la disposición 1/23, que se adjunta.

Una vez cumplidos los plazos de inscripción se establecerá y comunicará la sede, el día y la hora de la instancia de prueba de idoneidad. La comisión evaluadora estará integrada por el inspector de la modalidad, dos directivos/as de los centros de Formación Profesional del distrito o la región y un instructor de la especialidad.