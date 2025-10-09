Hubo Jornada Nacional de Lucha Docente en Olavarría
SUTEBA, SADOP, UDO y UDOCBA realizaron actividades distritales este miércoles, convocados por la Central de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA). Fue en la mañana de este miércoles en el Parque Mitre.
Concretaron acciones en Necochea y Brown, en la continuidad del plan de lucha que viene llevando adelante la CTERA para enfrentar el brutal ataque del Gobierno nacional contra la educación pública, exigiendo:
- La restitución del FONID.
- En defensa de los fondos nacionales para el IPS.
- En defensa de todas las partidas para educación.
- Por la convocatoria urgente a la paritaria nacional docente.
- Rechazo al Presupuesto 2026.
- Por una nueva ley de financiamiento.
- Por el financiamiento de la Ley de Educación Técnico Profesional.
Centralmente, las actividades consistieron en una clase pública a cargo del Lic. Pablo Palazzolo sobre el impacto del recorte en el presupuesto nacional a las distintas áreas de educación: educación técnica, profesional, FONID, falta de paritarias nacionales, recorte en programas socioeducativos y la discontinuidad en el envío de materiales a las escuelas (computadoras, libros) y en la construcción y finalización de edificios educativos.
Asimismo, compañeros docentes de la modalidad de Artística: Leonardo Barcelona, Natalia Parcerisas, Rosana Buchanan, María Julia Arouxet, Mariela García y Mariana Conlon realizaron un mural con la consigna "La escuela pública enseña y construye esperanza".
Para la semana próxima, la CTERA anunció la continuidad de la lucha con una medida de fuerza que consiste en un paro nacional y una marcha federal educativa a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el día martes 14 de octubre.