Hubo Jornada Nacional de Lucha Docente en Olavarría

Concretaron acciones en Necochea y Brown, en la continuidad del plan de lucha que viene llevando adelante la CTERA para enfrentar el brutal ataque del Gobierno nacional contra la educación pública, exigiendo:

- La restitución del FONID.

- En defensa de los fondos nacionales para el IPS.

- En defensa de todas las partidas para educación.

- Por la convocatoria urgente a la paritaria nacional docente.

- Rechazo al Presupuesto 2026.

- Por una nueva ley de financiamiento.

- Por el financiamiento de la Ley de Educación Técnico Profesional.

Centralmente, las actividades consistieron en una clase pública a cargo del Lic. Pablo Palazzolo sobre el impacto del recorte en el presupuesto nacional a las distintas áreas de educación: educación técnica, profesional, FONID, falta de paritarias nacionales, recorte en programas socioeducativos y la discontinuidad en el envío de materiales a las escuelas (computadoras, libros) y en la construcción y finalización de edificios educativos.

Asimismo, compañeros docentes de la modalidad de Artística: Leonardo Barcelona, Natalia Parcerisas, Rosana Buchanan, María Julia Arouxet, Mariela García y Mariana Conlon realizaron un mural con la consigna "La escuela pública enseña y construye esperanza".

Para la semana próxima, la CTERA anunció la continuidad de la lucha con una medida de fuerza que consiste en un paro nacional y una marcha federal educativa a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el día martes 14 de octubre.