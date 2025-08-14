Hubo manifestación de la comunidad universitaria
En el marco de la semana de paro decretada por el gremio docente, este jueves se desarrolló una acción en la esquina de La Rioja y Del Valle. Integrantes de ADUNCE y del sistema de Ciencia y Técnica que tiene arraigo en Olavarría y la zona, volantearon, pidieron a apoyo a automovilistas y visibilizaron el reclamo.
Recordemos que la Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU) ratificó la medida hasta el viernes 15, que consta de un cese total de actividades, sin concurrencia a los lugares de trabajo.
MR