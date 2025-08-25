La inscripción comenzó este lunes a través de la página comunidad.pami.org.ar; en el Centro Cultural Universitario (San Martín 1955), de lunes a viernes de 13:00 a 17:00; en la sede de PAMI (Dorrego 2635) o a través del WhatsApp 2284-355976.

Las personas mayores que no sean afiliadas a PAMI pueden consultar por cupos limitados para no afiliados.

Los cursos son gratuitos y comienzan en la primera semana de septiembre. Tienen una duración de 3 meses. El segundo cuatrimestre se cursará en septiembre, octubre y noviembre.

Las clases se dictarán en el Centro Cultural Universitario.

UPAMI es un programa integral que crea un espacio universitario para los adultos mayores, con el objetivo de promover el crecimiento personal, mejorar la calidad de vida y hacer efectiva la igualdad de oportunidades para el desarrollo de valores culturales y vocacionales.

Este programa es implementado en Olavarría por la Universidad Nacional del Centro, en coordinación con PAMI.

La coordinación universitaria está a cargo de la licenciada Jesica Suárez.

Contactos UPAMI Olavarría UNICEN:

WhatsApp: 2284-355976

Facebook: UPAMI Olavarría UNICEN

Correo electrónico: upamiolavarriaunicen@gmail.com