Cintia Picazo, directora de la Escuela Secundaria N° 15 de Espigas contó organizaron un evento deportivo que “esperamos poder hacerlo el jueves 30, de 8 a 17 horas, así que bueno, espero que el tiempo nos acompañe para poder llevarlo a cabo”.

“Esto es un encuentro deportivo que hace 17 años ya que se está realizando. Lo organiza la Secundaria 15 de Espigas y en realidad se trata de encontrarnos todas las escuelas rurales. En su momento inició como una olimpíada rural y ahora, bueno, fue tomando el nombre de encuentro deportivo” explicó la referente.

Respecto de la convocatoria, la directora indicó que “esperamos más o menos 300 chicos. A este encuentro, además de los estudiantes de las escuelas secundarias, también van a concurrir estudiantes del Instituto de Educación Física, que son los que nos dan una mano enorme con el tema del arbitraje”.

Luego del encuentro deportivo se compartirá un almuerzo para cerrar la jornada compartiendo entre instituciones. En la organización participan además el Instituto de Educación Física con estudiantes que arbitran los deportes; el Consejo Escolar dona la comida para el almuerzo; la Dirección de Deportes del Municipio que brinda los elementos necesarios para realizar las actividades (pelotas, arcos, conos, etc.); y el delegado de Espigas Abel Dotti que junto a la comunidad de la escuela colabora con la logística y los detalles del evento.